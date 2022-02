Tschetschenisches Kommando nahe Kiew ausgeschaltet

Es war am Donnerstag, als der tschetschenische Führer Ramsan Kadyrow in einer Ansprache in den sozialen Medien Tausende seiner Soldaten in der Hauptstadt Grosny auf den Krieg in der Ukraine einschwor - wir berichteten. Das Sonderkommando soll gezielt Jagd auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weitere wichtige Personen an den Schalthebeln der Macht in Kiew machen. Am Samstag, so bestätigt Selenskyjs Büro, konnte ein Konvoi tschetschenischer Spezialeinheiten in der Nähe von Hostomel zerstört werden.