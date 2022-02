So verlief unsere Flucht vor Putins Ukraine-Krieg

Bilder der Zerstörung aus Heimat am Mobiltelefon

Fröhliche Gesichter wechseln mit dem Grauen des Krieges ab: Nachdenklich blickt die 30-Jährige auf die Bilder von brennenden Häusern oder der Warnung vor gefährlichen Landminen. Wie viele Flüchtlinge noch Richtung Österreich aufgebrochen sind, weiß man bei der Caritas noch nicht. „Die Welle der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist sehr groß. Viele fragen bei uns an“, so Schwertner weiter.