„Familie versteckt sich in Toilette vor Bomben“

Jelizabetta Nazarenko ist 23 Jahre alt, in der Ukraine geboren und ihre Familie lebt in Kiew und Moskau. Zurzeit ist sie in Wien, lebt und arbeitet aber seit mittlerweile sechs Jahren in Amsterdam. Völlig fassungslos verfolgt sie aus der Ferne die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine und bangt um die Sicherheit ihrer Familie: Ihre Mutter und ihr Vater stecken jetzt gerade in Kiew fest und können da nicht weg. Im krone.tv-Studio erklärt sie Moderator Carsten-Pieter Zimmermann, wie sie mit dieser schweren Situation umgeht.