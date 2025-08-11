Zoll zieht doppelt so viele Produkte ein wie 2024

80 Prozent Trefferquote

„Wir schützen damit unsere Bürgerinnen und Bürger und fördern gleichzeitig einen fairen Wettbewerb in Österreich“, sagte Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) in der Aussendung. Von den 741 Meldungen führten 620 dazu, dass potenziell gefährliche oder nicht konforme Waren gestoppt wurden, bevor sie in den freien Markt gelangen konnten – eine Erfolgsquote von mehr als 80 Prozent.