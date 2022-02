Flucht vor Krieg: „Ich kann nicht neutral sein!“

Seit vier Jahren ist Kateryna Kamleitner nun schon in Österreich und lebt gemeinsam mit ihrem Mann Florian und der dreijährigen Tochter ein harmonisches Leben in Krems. Doch der Heimatbesuch bei ihrer Familie endete jetzt dramatisch. „Ein Verwandter aus Charkiw hat am vergangenen Donnerstag in den frühen Morgenstunden angerufen und uns gesagt, dass bereits Schüsse fallen. Wir haben uns sofort zusammengepackt und sind über die Grenze entkommen“, berichtet die gebürtige Ukrainerin im Gespräch mit der „Krone“.