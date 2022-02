Nach Unfalldrama fast 100.000 Euro Schmerzensgeld

Nach 102 Tagen im Krankenhaus und weiteren 105 Tagen in der Reha-Klinik kämpfte sich die Währingerin - zuerst im Rollstuhl, dann am Gehstock - ins Leben zurück. In der Zwischenzeit hat sie eine Ausbildung zur Innenausstatterin gemacht und steigt wieder ins Berufsleben ein. Die für heimische Verhältnisse hohe Entschädigung war ebenfalls hart erstritten. Die Versicherung wollte der Frau eine Mitschuld am Horror-Unfall umhängen. Mehrere Augenzeugen und ein Gutachter belegten jedoch ihre Unschuld.