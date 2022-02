Wo es für die Russen gut läuft - und wo nicht

2. Geschwindigkeit von 1 bis 2 km/h

Denn obwohl sich die russische Armee in Kiew schwerer tut als erwartet, hat sie anderenorts gewaltige Gebietsgewinne erzielt. In nur 60 Stunden sind die Angreifer entlang vier verschiedener Achsen zwischen 60 und 140 Kilometer weit ins Land vorgerückt - also im Schnitt mit 1 bis 2 km/h. Das ist Lichtgeschwindigkeit für einen breit angelegten Vormarsch in ein Kriegsgebiet.