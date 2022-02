Putin will nun „Nazis jagen“

Wladimir Putin & Co. beweisen mit ihren Lügen, was sie an der Ukraine am meisten stört: die Demokratie. Deshalb wird die ukrainische Führung als „Faschisten-Clique“ verteufelt. So wie in jeder Demokratie treibt leider auch in der Ukraine Nazi-Abschaum sein Unwesen. Dessen Aufbauschung durch die Kreml-Propaganda verfehlt sicherlich nicht die Wirkung bei vielen Russen, die Nazi-Opfer in ihrer Familiengeschichte haben. So hofft Putin, die Menschen bei der Stange halten zu können.