Krieg gegen Brudervolk: Was treibt Putin an?

„Krone“: Herr Botschafter Sajdik, wie konnte es so weit kommen? Was hat zu diesem Hass des russischen Präsidenten gegen die Führung in Kiew geführt, zu dieser Entfremdung mit dem Westen?

Martin Sajdik: Die Beweggründe und das Verhalten des russischen Präsidenten sind voller Rätsel. Die Entfremdung reicht weit zurück. Putin war zu Beginn seiner Amtszeit durchaus Europa-offen, allerdings aus seiner Sicht. Die ersten Knackpunkte traten schon in der Tschetschenienkrise, den beiden Kriegen, auf. Er sah sich nicht verstanden, insbesondere im Kontext des Faktors des Fundamentalismus. Auch die Art und Weise, wie ihm Mores gepredigt wurden, kam bei ihm nicht gut an. Putin vermutete, dass es dem Westen nach Auflösung der Sowjetunion auch um die Auflösung Russlands ging. Nächste Stufe war der „Majdan“ in Kiew 2014, den er dem Westen anlastet. Das war für ihn eine ungeheure Erniedrigung. Der „Majdan“ war kein Putsch, sondern der ungeschickte Präsident Wiktor Janukowitsch ist letztlich ins russische Exil davongelaufen. Er hatte den Fehler gemacht, dass sich die Ukraine in ihrer Position beide Orientierungen hätte offenlassen müssen. Aber zuerst ein Ja zur EU und dann über Nacht ein Nein und die Kehrtwendung Richtung Russland - da ging das Volk nicht mehr mit. Wie man es richtig macht, zeigt Armenien. Es hat einen Vertrag mit der EU ausgehandelt und ist zugleich Mitglied der Eurasischen Union; also Und-und und nicht Entweder-oder.