Ärger um Direktorin: „Beschulung nur mit Impfung“

Mit diesem Elternbrief schoss die Direktorin einer Neuen Mittelschule in Favoriten übers Ziel hinaus. Bezug nimmt das Schreiben auf die neuen Wiener Quarantäneregeln für Schulen, die bei mehreren Corona-Fällen in einer Klasse nur noch Teilsperren vorsieht. Geimpfte und genesene Kinder bleiben im Präsenzunterricht, während ungeimpfte Mitschüler als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen - auch wenn sie negativ getestet sind.