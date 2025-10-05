Vorteilswelt
War vermisst gemeldet

Bub (6) starb auf S-Bahngleisen in Hamburg

Ausland
05.10.2025 10:01
In Hamburg ist am Samstagnachmittag ein Sechsjähriger auf S-Bahngleisen gestorben. Zuvor war er ...
In Hamburg ist am Samstagnachmittag ein Sechsjähriger auf S-Bahngleisen gestorben. Zuvor war er dort schwer verletzt entdeckt worden (Symbolbild).(Bild: APA/Herbert Pfarrhofer)

In der norddeutschen Stadt Hamburg ist am Samstag ein Sechsjähriger auf S-Bahngleisen gestorben. Einsatzkräfte fanden das Kind gegen 17.30 Uhr schwer verletzt, es erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Laut der Polizei wurde der Bub nahezu zeitgleich zum Notruf gefunden. Zuvor war er als vermisst gemeldet worden. Die Rettungskräfte kämpfen noch um das Leben des Kindes, doch vergeblich.

Wie es überhaupt zu dem Unglück im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg kam, war zunächst unklar. Ermittelt wird etwa, ob der Bub von einer S-Bahn erfasst wurde. Die S-Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt.

