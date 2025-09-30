Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beiträge ab 2026?

Wiener Gratiskindergarten steht auf der Kippe

Wien
30.09.2025 07:00
Im Herbst 2009 wurde der beitragsfreie Kindergarten eingeführt. Wird er 17 Jahre später ...
Im Herbst 2009 wurde der beitragsfreie Kindergarten eingeführt. Wird er 17 Jahre später Geschichte sein?(Bild: HighwayStarz – stock.adobe.com)

Müssen Wiener Eltern bald wieder für den Kindergartenbesuch ihrer Sprösslinge bezahlen? Die Verhandlungen über das klamme Budget der Bundeshauptstadt laufen. Rathaus-Kenner halten eine soziale Staffelung für möglich. 

0 Kommentare

Die Wiener Grünen sind davon überzeugt: Der beitragsfreie Kindergarten ist ab dem kommenden Jahr Geschichte. Den Erziehungsberechtigten würden – höchstwahrscheinlich sozial gestaffelt – monatlich Beiträge vorgeschrieben, weil die budgetäre Lage der Stadt nichts anderes zulasse, meint die Öko-Partei.

Ausnahme: Für das verpflichtende Kindergartenjahr bzw. ab 2027 für die beiden verpflichtenden Kindergartenjahre wird nichts verlangt, weil hier ohnehin der Bund die Kosten übernehme.

Das sagt die Finanzstadträtin
Im Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) will man den Spekulationen keine Nahrung geben: „Wir sind gerade noch mitten im Budgeterstellungsprozess, und der ist noch nicht abgeschlossen. Von daher können wir noch keine Details bekannt geben, weil sie noch nicht fixiert sind“, heißt es auf „Krone“-Anfrage.

Lesen Sie auch:
Barbara Novak und Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ)
Zahlen fehlen
Wiener Milliarden-Minus: Kampf um jeden Cent
25.09.2025
Krone Plus Logo
Wien friert Budget ein
Widerstand: „Dann muss ich Bezirk verschulden“
15.09.2025
Rechnet sich das?
Wien lässt sich Songcontest 22,6 Millionen kosten
20.08.2025

Der Gratiskindergarten wurde 2009 unter dem damaligen Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) eingeführt. Für alle Kinder mit Hauptwohnsitz Wien ist seither der Kindergartenbesuch bis zum Schuleintritt grundsätzlich kostenlos.

Vor 2009 mussten Eltern jeden Monat Beiträge von bis zu mehreren Hundert Euro bezahlen. Derzeit fallen nur Kosten für Mahlzeiten, zusätzliche Aktivitäten oder längere Betreuungszeiten an.

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 14°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
6° / 14°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
5° / 13°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
5° / 13°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
5° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
124.527 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
106.194 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.815 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1444 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1324 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1162 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Wien
Beiträge ab 2026?
Wiener Gratiskindergarten steht auf der Kippe
Krone Plus Logo
In Krisenzentren
„So kommen die Kinder vom Regen in die Traufe“
Barock im KHM
Die späte Wiederentdeckung der Michaelina Wautier
Streit mit der Kammer
Ärzte bereiten sich auf bundesweite Streiks vor
Krone Plus Logo
Ohne zu warten
So bekommen Wiener einen Platz im Café Central
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf