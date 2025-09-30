Wiener Gratiskindergarten steht auf der Kippe

Das sagt die Finanzstadträtin

Im Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) will man den Spekulationen keine Nahrung geben: „Wir sind gerade noch mitten im Budgeterstellungsprozess, und der ist noch nicht abgeschlossen. Von daher können wir noch keine Details bekannt geben, weil sie noch nicht fixiert sind“, heißt es auf „Krone“-Anfrage.