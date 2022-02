Genesener Julian (8) zittert um Geburtstagsfeier

Nach Genesung wird 30 Tage nicht getestet

„Seither kann er nichts unternehmen, denn in der Schule ist man nach einer Infektion 30 Tage lang vom Testen ausgenommen. Er kann also weder Ninjapass noch Genesungszertifikat vorweisen. Und das nur, weil die Behörde langsam ist“, ist Julians Papa empört. Auch von einem Test über „Alles gurgelt“ oder in der Gurgelbox wurde abgeraten: „Zu groß wäre die Gefahr eines falsch positiven Tests, wie sie nach überstandener Erkrankung leider immer wieder vorkommen.“