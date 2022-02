FPÖ ortet indirekten Impfzwang von Kindern

Am Montag fiel auch in der Sekundarstufe die Maskenpflicht im Klassenzimmer. Für Irritationen sorgen die Klassenschließungen. Denn diese sind, wie von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) angekündigt, seit Montag nur noch Teilschließungen. Geimpfte und genesene Kinder dürfen nun auch bei mehreren positiven Corona-Fällen im Klassenverbund weiter am Präsenzunterricht teilnehmen - während ungeimpfte Kinder mindestens fünf Tage daheim in Quarantäne bleiben müssen, auch wenn sie negativ getestet und gesund sind.