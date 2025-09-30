Unzufriedenheit in Spital und Ordination steigt

Zahlen offenbaren Grund für Unzufriedenheit

Die düstere Stimmung lässt sich mit Zahlen belegen: Im Jahr 2012 etwa verweigerte nur jeder sechste Kassen-Kinderarzt die Neuaufnahme von Patienten, heute mehr als die Hälfte. Bei den praktischen Ärzten war es damals jeder Zwölfte, heute jeder Dritte. Die Wartezeiten auf einen Ordinationstermin haben sich im selben Zeitraum vervielfacht (siehe Grafik unten) und liegen im fachärztlichen Bereich inzwischen im Durchschnitt bei rund einem Monat – wenn man nicht zum Wahlarzt geht.