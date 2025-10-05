„Brauchen Erfolgserlebnis – kann nur Sieg sein!“

Bundesliga-Vizemeister Red Bull Salzburg bekommt es vor der Länderspielpause mit dem SK Rapid zu tun. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch benötigt dabei dringend ein positives Resultat. Die Hütteldorfer gerieten zuletzt selbst außer Tritt.
Hätten Sie’s gewusst? Seit mehr als zehn Jahren wartet Rapid auf einen vollen Erfolg in Salzburg. Der bislang letzte grün-weiße Triumph in Wals-Siezenheim ist derart lange her, dass Werner Faymann noch Bundeskanzler der Republik war.
Diese Mega-Serie würden die Bullen liebend gerne prolongieren. Zumal sie Glücksmomente in der aktuellen Krise wie einen Bissen Brot gebrauchen können. „Wir haben in der Liga nicht die Punkte, die wir gerne hätten“, bringt es Cheftrainer Thomas Letsch auf den Punkt.
„Für alle Beteiligten ist es wichtig, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen. Und das kann nur ein Sieg sein“, weiß der Deutsche, welche Stunde es geschlagen hat.
In die Karten spielen könnte Salzburg, dass auch der Gegner seine Form verloren hat. Die Pleite im Derby gegen die Austria und die „Watschn“ in der Conference League bei Lech Posen haben den Hütteldorfern, die schon als Titelkandidat Nummer eins gehandelt wurden, den Wind aus den Segeln genommen.
Trainer Peter Stöger gibt sich vor dem Liga-Hit an der Salzach dennoch optimistisch: „Trotz unserer letzten beiden Spiele glaube ich, dass wir in der Lage sind, aus Salzburg etwas mitzunehmen.“
Personell muss Letsch auf Mads Bidstrup, Takumu Kawamura, Karim Konate, John Mellberg und Valentin Sulzbacher verzichten.
Es gibt auch einen Rückkehrer bei den Bullen: Nach einem Oberschenkelhalsbruch gibt Stadionsprecher Didi Ziesel sein Comeback.
