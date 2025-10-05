Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuer in Neunkirchen

Schlimmer Wohnungsbrand – Mutter und Sohn gerettet

Niederösterreich
05.10.2025 08:58
Mutter und Sohn konnten sich selbst ins Freie retten.
Mutter und Sohn konnten sich selbst ins Freie retten.(Bild: EINSATZDOKU)

Dramatischer Brand in einer Wohnhausanlage in der Neunkirchner Getreidegasse – der Sohn und die Mutter mit Rollator konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch unklar. 

0 Kommentare

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag im Stadtgebiet von Neunkirchen (Niederösterreich) ab. In einem Mehrparteienhaus kam es in einer Wohnung zu einem Brand im Erdgeschoss. Beim Eintreffen der Feuerwehren Neunkirchen Stadt und Neunkirchen Peisching war die Brandwohnung bereits mit beißendem Brandrauch gefüllt.

Während sich der erwachsene Sohn selbst ins Freie retten konnte, konnte sich die Mutter mit Rollator im letzten Moment vom Brandbereich auf die Terrasse in Sicherheit bringen. Sie wurde in weiterer Folge von Feuerwehreinsatzkräften in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Beide Personen wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

+5
Fotos

Weitere vier Personen mit Brandfluchthauben evakuiert
Währenddessen wurde der Wohnungsbrand von der FF Neunkirchen Stadt unter schwerem Atemschutz gelöscht. Da sich auch im Stiegenhaus der Brandrauch ausbreitet, wurden von einer zweiten Wohnung insgesamt vier Personen mit Brandfluchthauben über das Stiegenhaus gerettet. Diese, wie zwei weitere Betroffene des Mehrparteienhauses, blieben unverletzt.

Eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag.(Bild: Seebacher Doris)
Am Morgen nach dem Brand ...
Am Morgen nach dem Brand ...(Bild: Seebacher Doris)
Mutter und Sohn sind wohlauf und wurden zur Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.
Mutter und Sohn sind wohlauf und wurden zur Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.(Bild: Seebacher Doris)
Die ältere Dame konnte sich mit ihrem Rollator über die Terrasse in Sicherheit bringen.
Die ältere Dame konnte sich mit ihrem Rollator über die Terrasse in Sicherheit bringen.(Bild: Seebacher Doris)

Seitens der FF Neunkirchen Stadt wurde das Stiegenhaus mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht und der CO Gehalt in der Luft gemessen. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Neunkirchen
WohnungsbrandMehrparteienhausMutter
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
109.474 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
91.863 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
88.729 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1128 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
869 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
801 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf