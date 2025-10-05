Schlimmer Wohnungsbrand – Mutter und Sohn gerettet

Während sich der erwachsene Sohn selbst ins Freie retten konnte, konnte sich die Mutter mit Rollator im letzten Moment vom Brandbereich auf die Terrasse in Sicherheit bringen. Sie wurde in weiterer Folge von Feuerwehreinsatzkräften in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Beide Personen wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.