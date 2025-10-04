Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf

„Jetzt werden nach und nach die Kapazitäten wieder hochgefahren“, sagte ein Sprecher des Flughafens Samstagfrüh. Reisende müssten sich aber noch den ganzen Tag auf Verspätungen einstellen. Der Sprecher empfahl, sich vor der Anreise über den Status des Flugs bei den entsprechenden Airlines zu informieren.

Ungefähr 6500 Reisende waren zunächst davon betroffen. „Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht“, hieß es auf der Website des deutschen Flughafens.