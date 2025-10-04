Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drohnen in der Nähe

Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf

Ausland
04.10.2025 08:20

Nach den Drohnensichtungen in der Nähe hat der Flughafen München seinen Betrieb wieder aufgenommen. In der Nacht auf Samstag waren alle Starts und Landungen ausgesetzt worden. Tausende Passagierinnen und Passagiere waren betroffen, einige harrten am Airport aus.

0 Kommentare

„Jetzt werden nach und nach die Kapazitäten wieder hochgefahren“, sagte ein Sprecher des Flughafens Samstagfrüh. Reisende müssten sich aber noch den ganzen Tag auf Verspätungen einstellen. Der Sprecher empfahl, sich vor der Anreise über den Status des Flugs bei den entsprechenden Airlines zu informieren.

Ungefähr 6500 Reisende waren zunächst davon betroffen. „Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht“, hieß es auf der Website des deutschen Flughafens.

Das Flughafenpersonal stellte Feldbetten auf und verteilte Decken.
Das Flughafenpersonal stellte Feldbetten auf und verteilte Decken.(Bild: APA/dpa/Jason Tschepljakow)

Wie berichtet, waren bereits am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag Drohnen in der Nähe des Airports gesichtet worden. Zahlreiche Flüge fielen aus oder wurden auf benachbarte Flughäfen wie Nürnberg oder Stuttgart umgeleitet. Im Laufe des Freitags hatte es dann keine größeren Einschränkungen mehr gegeben, bis erneut zwei Drohnen kurz vor 23 Uhr im Bereich der Nord- und Südbahn gesichtet wurden.

Die Herkunft dieser ist bisher unbekannt. „Die Drohnen entfernten sich sofort, noch bevor sie identifiziert werden konnten“, sagte ein Sprecher der Polizei. Insgesamt waren 81 Flüge betroffen. Zwölf wurden komplett gestrichen, 23 umgeleitet, 46 Starts wurden annulliert.

Lesen Sie auch:
Der Flughafen München (Archivbild)
„Sicherheit geht vor“
Wieder Drohnen! Münchner Flughafen erneut gesperrt
04.10.2025
Sichtungen in München
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
03.10.2025

Verpflichtende Sichtbarkeit gefordert
Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat angekündigt, ein Gesetz vorzulegen, das es der Polizei erleichtern soll, die Bundeswehr zum Abschuss von Drohnen anzufordern. Bisher ist das die Sache der Polizei von Bund und Ländern. „Wir brauchen eine komplette und verpflichtende Sichtbarkeit aller legalen Drohnen, damit sie schnell von illegalen unterschieden werden können“, sagte der Vorsitzende des Europäischen Verbands für unbemannte Luftfahrt, Gerald Wissel.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf