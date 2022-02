Russland: Lösung nur mit neuer Regierung in Kiew

Der russische Botschafter bei der EU, Wladimir Tschischow, hält eine Lösung für den Konflikt um die abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine nur mit einer neuen Regierung in Kiew für möglich. Zudem forderte der frühere Vizeaußenminister in einem Interview mit dem Portal „Euractiv“, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor ein Tribunal zu stellen und die Ukraine zu „entnazifizieren“.