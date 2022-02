„Putin zu einem irrationalen Diktator verkommen“

Eintrag in Geschichtsbücher als „Wladimir, der Wahnsinnige“?

Für Putin steht sein gesamtes politisches Erbe am Spiel und es entscheidet sich nichts weniger als die Art, wie er in die Geschichtsbücher eingehen wird. „Ich fürchte, als Wladimir, der Wahnsinnige, und wie Alexej Nawalny gesagt hat, als Wladimir, der Vergifter der Unterhosen“, so Dubowy. Inzwischen dürfe man sich aber keinen Illusionen hingeben: Er strebt nichts weniger an, als einen Regimewechsel und eine installierte Regierung in der Ukraine.