Grazer (57) beim Hauptbahnhof brutal attackiert

Die Serie brutaler Attacken auf offener Straße in Graz setzt sich fort. Diesmal malträtierte der noch unbekannte Täter sein Opfer mit Faustschlägen ins Gesicht, ein Messer war - im Gegensatz zu anderen Vorfällen in jüngster Zeit - nicht im Spiel. Zeugen der Attacke am Hauptbahnhof werden gesucht.