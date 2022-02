18-jährige Frauen stachen 13-mal auf ihr Opfer ein

„Sie hatten zwei Messer“

Ein Student besuchte in der Mondscheingasse einen Freund. Während er vor dem Haus wartete, sprachen ihn die jungen Frauen, die zuvor in einem Haus in der Nähe ein Feuer in einem WC gelegt hatten, an. Dann stachen sie zu, 13-mal! „Mit zwei Messern“, glaubt sich der 22-Jährige zu erinnern. Ins Gesicht, in den Hals und auch noch in den Rücken, als er zu fliehen versuchte.