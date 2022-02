Messer-Angriffe häufen sich: Was ist da los?

Irre Messer-Attacken hielten die steirische Polizei in den vergangenen Tagen auf Trab: Gleich dreimal griffen verschiedene Täter in Graz zur Waffe, einmal wurde ein Passant in Knittelfeld mit dem Umbringen bedroht. Auch für die Landespolizeidirektion ist die Häufung der Angriffe ungewöhnlich: „Vor allem unter Einfluss von Suchtmitteln sinkt die Hemmschwelle für Gewaltakte.“