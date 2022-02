Tod von Andreas ohne Folgen: „Bin erschüttert“

Staatsanwalt: „Polizisten mussten sich so verhalten“

Rein aus strafrechtlicher Sicht hat der Polizist also nichts falsch gemacht. Laut Neher war die Verfolgung des 15-Jährigen notwendig: „Die Polizisten mussten sich so verhalten. Tatsache ist, dass der Mopedlenker mit absolut überhöhtem Tempo, unangemessener Fahrweise und ohne Licht unterwegs war.“ Die Mutter sieht das ganz anders: Allein schon mehr Abstand hätte alles verhindert. „Gerade Polizisten sollten in solchen Situationen reifer und besonnener agieren.“ Die Entscheidung zur Einstellung kann sie „nicht nachvollziehen“.