Von Polizeiauto überrollt: Moped schaffte 106 km/h

Der Sachverständige Gerhard Kronreif erstellt in den kommenden Wochen ein umfassendes Unfallgutachten. Erste Ergebnisse seiner Untersuchungen übermittelte er bereits am Wochenende der Salzburger Polizei. Demnach hatte das Moped zum Zeitpunkt des tragischen Unfalls bereits eine komplett defekte Beleuchtung. Und: Am geeichten Prüfstand erreichte die Geschwindigkeit des Mopeds 106 km/h. Erlaubt sind 45 Stundenkilometer.