Polizeiauto überrollte 15-Jährigen - Ermittlungen

Wie konnte das passieren? Diese Frage muss nach dem Tod eines 15-Jährigen in Salzburg geklärt werden. Der Lungauer war mit seinem Moped am Donnerstagabend der Polizei in Tamsweg davongefahren: ohne Licht bei Dunkelheit. Die Streife verfolgte ihn. Auf einem Feldweg stürzte der 15-Jährige, ein Polizei-Kombi überrollte ihn tödlich.