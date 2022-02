Unruhige Nächte durch „Restless legs“

Der Abend kommt und mit der einkehrenden Ruhe auch Bewegungsdrang, Schmerzen und Missempfindungen in den Beinen. „Das so genannte Restless-Legs-Syndrom (RLS) geht mit einer Zunahme der genannten Beschwerden häufig am Abend bis kurz nach Mitternacht einher“, erklärt die Neurologin Dr. Karoline Wenzel aus Graz im Fachmagazin „Ärzte Krone“.„Als Folgeerscheinung kommt es bei über90 Prozent der behandlungsbedürftigen Patienten zu erheblichen Ein- und Durchschlafstörungen oder Erschöpfung.“