Vonn verrät, wer mit ihrer Trophäe geschlafen hat

Nach den großen Emotionen folgte für Lindsey Vonn schon die Phase der Vorbereitung auf das nächste Rennen am Samstag (ab 10.45 – hier im LIVETICKER). Doch während die Ski-Queen noch die Eindrücke des Tages verarbeitete, hatte es sich schon jemand mit ihrer Siegestrophäe gemütlich gemacht.
Auch ein Tag nach dem historischen Triumph von Lindsey Vonn in der Abfahrt von St. Moritz verneigt sich die Ski-Welt noch immer vor der US-Amerikanerin. Am Freitag hatte sie im Alter von 41 Jahren die Konkurrenz deklassiert und ihren ersten Sieg seit dem überraschenden Comeback in der vergangenen Saison gefeiert.
Anschließend wurde es emotional. „Ich habe mit meinem Vater am Handy geredet, er hat so sehr geweint, wie ich ihn noch nie in meinem Leben gehört habe“ schilderte Vonn zunächst einen besonderen Moment. Bei der Siegerehrung zeigte sich schließlich auch, wie viel dieser Sieg ihr selbst bedeutete.
Die Trophäe als Kissen
Mit der Trophäe in der Hand und unter den Klängen der US-Hymne brach Vonn in Tränen aus – all die Anspannung der vergangenen Monate konnte sich entladen. Anschließend durfte sie ihren Erfolg kurz genießen, ehe sie sich schon wieder dem Skisport widmete.
Während sie noch die Emotionen des Tages verarbeitete und sich auf das Renenn am Samstag vorbereitete, hatte sich ihr Hund „Chance“ schon einen gemütlichen Ort zum Schlafen ausgesucht, wie die US-Amerikanerin auf Instagram verrät. Die Trophäe hatte er sich dabei als Kissen ausgesucht. So entspannt kann das Leben mit einer Ausnahme-Athletin also sein ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.