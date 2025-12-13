Vorteilswelt
Interessanter Einblick

Vonn verrät, wer mit ihrer Trophäe geschlafen hat

Ski Alpin
13.12.2025 08:54
Hier hat Lindsey Vonn ihre Trophäe noch selbst in der Hand.
Hier hat Lindsey Vonn ihre Trophäe noch selbst in der Hand.

Nach den großen Emotionen folgte für Lindsey Vonn schon die Phase der Vorbereitung auf das nächste Rennen am Samstag (ab 10.45 – hier im LIVETICKER). Doch während die Ski-Queen noch die Eindrücke des Tages verarbeitete, hatte es sich schon jemand mit ihrer Siegestrophäe gemütlich gemacht. 

Auch ein Tag nach dem historischen Triumph von Lindsey Vonn in der Abfahrt von St. Moritz verneigt sich die Ski-Welt noch immer vor der US-Amerikanerin. Am Freitag hatte sie im Alter von 41 Jahren die Konkurrenz deklassiert und ihren ersten Sieg seit dem überraschenden Comeback in der vergangenen Saison gefeiert. 

Anschließend wurde es emotional. „Ich habe mit meinem Vater am Handy geredet, er hat so sehr geweint, wie ich ihn noch nie in meinem Leben gehört habe“ schilderte Vonn zunächst einen besonderen Moment. Bei der Siegerehrung zeigte sich schließlich auch, wie viel dieser Sieg ihr selbst bedeutete. 

Die Trophäe als Kissen
Mit der Trophäe in der Hand und unter den Klängen der US-Hymne brach Vonn in Tränen aus – all die Anspannung der vergangenen Monate konnte sich entladen. Anschließend durfte sie ihren Erfolg kurz genießen, ehe sie sich schon wieder dem Skisport widmete.

Da hat es sich jemand mit der Trophäe ganz schön gemütlich gemacht.
Da hat es sich jemand mit der Trophäe ganz schön gemütlich gemacht.

Während sie noch die Emotionen des Tages verarbeitete und sich auf das Renenn am Samstag vorbereitete, hatte sich ihr Hund „Chance“ schon einen gemütlichen Ort zum Schlafen ausgesucht, wie die US-Amerikanerin auf Instagram verrät. Die Trophäe hatte er sich dabei als Kissen ausgesucht. So entspannt kann das Leben mit einer Ausnahme-Athletin also sein ... 

Folgen Sie uns auf