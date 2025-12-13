Vorteilswelt
Seit 2018 in Hartberg

Dauerbrenner schwärmt von seiner großen Liebe

Steiermark
13.12.2025 09:00
Dauerbrenner Tobias Kainz jubelt seit 2018 in Hartberg.
Dauerbrenner Tobias Kainz jubelt seit 2018 in Hartberg.(Bild: GEPA)

Einmal geht´s noch! Im letzten Spiel des Jahres empfängt Hartberg heute Samstag (17) die WSG Tirol. Mit einem Heimsieg wollen die Oststeirer dem Einzug in die Meistergruppe im Frühjahr einen Schritt näher kommen. „Ich freue mich auf dieses Spiel und dann auf den Urlaub“, so Tobias Kainz, der in Hartberg längst zum Inventar gehört. 

Der Kreis schließt sich. Am 2. August startete Hartberg mit einer 2:4-Niederlage samt grottenschlechter Leistung auswärts gegen die WSG Tirol in die Saison. Heute bestreiten die Oststeirer mit dem Heimspiel gegen die Truppe von Philipp Semlic den Saison-Kehraus. Dazwischen schrieb der TSV das nächste Märchen. Obwohl er durch den Stadionumbau lange Zeit kein echtes Heimspiel hatte, segelt der ständige Außenseiter als Sechster sensationell Richtung Meistergruppe.

Zitat Icon

Der Trainer weiß, was er an mir hat. Ich versuche sein Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen und als Führungsspieler voranzugehen.“

Hartbergs Dauerbrenner Tobias Kainz

Ein wichtiger Baustein des Erfolgs: Tobias Kainz! Der Routinier stand in der Liga nur einmal nicht in der Startelf, fungiert mit Kapitän Jürgen Heil und Lukas Spendlhofer als Taktgeber der Mannen von Manfred Schmid. „Der Trainer weiß, was er an mir hat. Ich versuche sein Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen und als Führungsspieler voranzugehen.“

Seit 2018 hält der Feldbacher für den Klub die Knochen hin, absolvierte seither 251 Spiele für die Oststeirer. Ein Ende ist nicht absehbar, erst unlängst hatte Hartberg-Boss Erich Korherr angekündigt, den am Saisonende auslaufenden Vertrag selbstredend zu verlängern.

Im Sommer 2018 wechselte Tobias Kainz (hier gegen Sturms Huspek) zu Hartberg.
Im Sommer 2018 wechselte Tobias Kainz (hier gegen Sturms Huspek) zu Hartberg.(Bild: Sepp Pail)

„Ach so? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mir taugt’s in Hartberg, ich fühle mich hier sehr wohl und spüre die Wertschätzung des Vereins“, sagt der Mittelfeldmotor, dessen Bodenständigkeit perfekt zum TSV passt. Sollte Korherr mit einem langfristigen Vertrag wachelnd des Weges kommen, hätte Kainz nichts dagegen einzuwenden.

Auf Holz klopfen
„Hier in die Fußball-Pension zu gehen, könnte ich mir definitiv vorstellen. Wir sind über die Jahre so zusammengewachsen, es passt hier einfach alles“, schwärmt „Tobi“ von seiner großen Fußball-Liebe.  Mit seinen 33 Lenzen ist Kainz noch immer fit wie ein Junger. „Ich habe immer auf meinen Körper geachtet, was Fitness und Ernährung betrifft. Und ich muss auch auf Holz klopfen, denn von größeren Verletzungen bin ich bisher zum Glück verschont geblieben.“

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
151.793 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
138.969 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.456 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
