Dauerbrenner schwärmt von seiner großen Liebe

Auf Holz klopfen

„Hier in die Fußball-Pension zu gehen, könnte ich mir definitiv vorstellen. Wir sind über die Jahre so zusammengewachsen, es passt hier einfach alles“, schwärmt „Tobi“ von seiner großen Fußball-Liebe. Mit seinen 33 Lenzen ist Kainz noch immer fit wie ein Junger. „Ich habe immer auf meinen Körper geachtet, was Fitness und Ernährung betrifft. Und ich muss auch auf Holz klopfen, denn von größeren Verletzungen bin ich bisher zum Glück verschont geblieben.“