Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Powernap fürs Gehirn

Kurzes Nickerchen bringt den „Geistesblitz“

Gesund
27.08.2025 06:00
Ein kleines Schläfchen zwischendurch einzulegen, kann die geistige Leistungsfähigkeit erhöhen.
Ein kleines Schläfchen zwischendurch einzulegen, kann die geistige Leistungsfähigkeit erhöhen.(Bild: stock.adobe.com null)

Wer kennt das nicht, ein stressiger Arbeitstag, keine Pausen und dann soll einem noch eine gute Idee einfallen. Ein Powernap kann hier helfen. Er steigert nämlich die Bereitschaft, Probleme auf kreative Weise zu lösen

0 Kommentare

Das Wissenschafter schon länger vermuten, wurde jetzt durch eine Versuchsreihe an der Universität Hamburg (D) untermauert: Eine bestimmte Schlafphase (die sogenannte N2-Phase) beeinflusst die Kreativität positiv und kann die Fähigkeit des Gehirns steigern, blitzartig neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Schlafphase ist jene, die direkt auf die Einschlafphase folgt. Sie stellt eine Zeitspanne dar, in der Schlafende wenig träumen.

Dabei sind Schlafphasen keine genau abgegrenzten Zustände – die Einschlafphase N1, die erste tiefere Schlafphase N2 und die Tiefschlafphase N3 gehen ineinander über. Sie unterscheiden sich beispielsweise durch die Abnahme der Muskelspannung und durch die Gehirnaktivität der Schlafenden.

„Wir konnten beobachten, dass die von uns gemessene Hirnaktivität während des Schlafs mit der Wahrscheinlichkeit eines anschließenden Aha-Moments zusammenhängt“, erklärt die Neurowissenschafterin Dr. Anika Löwe, eine der beiden Hauptautorinnen der Studie. „So konnten wir die Wahrscheinlichkeit, mit der jemand nach dem Schlaf einen Geistesblitz haben würde, aufgrund unserer Messdaten vorhersagen.“

Für alle, die sich nach einem Geistesblitz sehnen, bedeuten die Forschungsdaten: Legen Sie öfter einen Powernap ein!

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tipps von Experten
So bleiben Sie gesund im Urlaub und auf Reisen
Klein, aber mächtig
Multitalent Schilddrüse: So wichtig ist das Organ
Kardiale Amyloidose
Wie man seltene Krankheit erkennt und behandelt
Frauengesundheit
Infektionen im Intimbereich: Symptome und Therapie
Experte klärt auf
Gesunde Venen: Darauf kommt es an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
124.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
96.030 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
92.918 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
983 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
862 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Gesund
Powernap fürs Gehirn
Kurzes Nickerchen bringt den „Geistesblitz“
Blutzucker im Griff
Partyspaß ist auch für junge Diabetiker möglich!
Krone Plus Logo
Betroffene erzählt
Wenn die Psyche streikt: „Hatte keine andere Wahl“
Leser fragen
Wie stark Cholesterin nach Herzinfarkt senken?
Schiffsarzt gibt Rat
Die besten Tipps für eine gesunde Kreuzfahrt

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf