Kurzes Nickerchen bringt den „Geistesblitz“

Wer kennt das nicht, ein stressiger Arbeitstag, keine Pausen und dann soll einem noch eine gute Idee einfallen. Ein Powernap kann hier helfen. Er steigert nämlich die Bereitschaft, Probleme auf kreative Weise zu lösen
Das Wissenschafter schon länger vermuten, wurde jetzt durch eine Versuchsreihe an der Universität Hamburg (D) untermauert: Eine bestimmte Schlafphase (die sogenannte N2-Phase) beeinflusst die Kreativität positiv und kann die Fähigkeit des Gehirns steigern, blitzartig neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Schlafphase ist jene, die direkt auf die Einschlafphase folgt. Sie stellt eine Zeitspanne dar, in der Schlafende wenig träumen.
Dabei sind Schlafphasen keine genau abgegrenzten Zustände – die Einschlafphase N1, die erste tiefere Schlafphase N2 und die Tiefschlafphase N3 gehen ineinander über. Sie unterscheiden sich beispielsweise durch die Abnahme der Muskelspannung und durch die Gehirnaktivität der Schlafenden.
„Wir konnten beobachten, dass die von uns gemessene Hirnaktivität während des Schlafs mit der Wahrscheinlichkeit eines anschließenden Aha-Moments zusammenhängt“, erklärt die Neurowissenschafterin Dr. Anika Löwe, eine der beiden Hauptautorinnen der Studie. „So konnten wir die Wahrscheinlichkeit, mit der jemand nach dem Schlaf einen Geistesblitz haben würde, aufgrund unserer Messdaten vorhersagen.“
Für alle, die sich nach einem Geistesblitz sehnen, bedeuten die Forschungsdaten: Legen Sie öfter einen Powernap ein!
Kommentare
