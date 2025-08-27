Kurzes Nickerchen bringt den „Geistesblitz“

Das Wissenschafter schon länger vermuten, wurde jetzt durch eine Versuchsreihe an der Universität Hamburg (D) untermauert: Eine bestimmte Schlafphase (die sogenannte N2-Phase) beeinflusst die Kreativität positiv und kann die Fähigkeit des Gehirns steigern, blitzartig neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Schlafphase ist jene, die direkt auf die Einschlafphase folgt. Sie stellt eine Zeitspanne dar, in der Schlafende wenig träumen.