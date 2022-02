Ukraine: Die Zeche zahlen wir

„Die EU droht Moskau mit schwersten Sanktionen“, titelt die FAZ. Das wär schon was - aber ist es auch was? An Sanktionen ist Russland längst gewöhnt, auch diesmal wieder sind es „Sanktiönchen“ geworden. 350 russische Abgeordnete werden bestraft, nur einer nicht: Wladimir Putin. Man will ihn ja nicht verärgern.