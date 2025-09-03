Paukenschlag rund um beliebtes ORF-Kabarettduo

Mit ihrer Satire-Sendung „Willkommen Österreich“ sind Dirk Stermann und Christoph Grissemann aus der österreichischen TV-Unterhaltung seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Doch wie am Mittwoch bekannt wurde, steht der Termin für das Aus bereits fest.
„Ich glaube, dass wir jetzt noch zwei Jahre weitermachen, es sind dann 20 Jahre. In welcher Konstellation es weitergehen kann, weiß ich nicht. Aber wir hören in zwei Jahren auf“, verriet Stermann (58) in einem Interview mit der „Presse“ überraschend.
Seit Mai 2007 im TV
Seit Mai 2007 prägen Stermann und Christoph Grissemann mit „Willkommen Österreich“ die ORF-Late-Night-Show. Das dynamische Duo präsentiert in seinem satirischen Wochenrückblick „Gags, Gags, Gags”, bevor prominente Talkgäste am legendären „Willkommen Österreich“-Schreibtisch Platz nehmen.
Die dreisten Drüberredner von Maschek und die stimm(ungs)gewaltige Studioband Russkaja komplettieren das wahnwitzige Ensemble. Die Sendung genießt Kultstatus – vor allem beim jüngeren Publikum. Auch Satirereporter Peter Klien sorgt mit bissigen Reportagen für großes Gelächter.
Bereits im Mai wurde bekannt, dass Stermann und Grissemann Ende 2025 mit ihrem Bühnenprogramm aufhören.
