Rennleitung reagiert

Wegen Protesten: Kein Sieger bei 11. Vuelta-Etappe

Sport-Mix
03.09.2025 17:30
Aufgrund der Proteste gab es am Mittwoch keinen Etappensieger.
Aufgrund der Proteste gab es am Mittwoch keinen Etappensieger.(Bild: EPA/Miguel Tona)

Aufgrund von Protesten in Bilbaos Innenstadt endete die elfte Etappe der Vuelta a Espana ohne Tagessieger. Aus Sicherheitsgründen entschied die Rennleitung, drei Kilometer vor der Ziellinie die Zeit zu nehmen. Auch Punkte wurden mit Ende der Etappe keine vergeben. 

Näheres in Kürze ...

