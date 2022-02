Putin ließ die Maske fallen

Was nun, Westen!? Das Paket der „beispiellosen Sanktionen“ war auf die große Invasion zugeschnitten. Kommt es jetzt doch zum Streit um abgespeckte Sanktionen (die Putin ohnehin nicht wehtun und in seiner Strategie auch schon „eingepreist“ sind)? Putins TV-Auftritt ließ tief in die Psyche eines großrussischen Nationalisten blicken. „Ihr seid gegen uns, nur weil es uns gibt, ihr wollt kein so großes Land wie Russland haben“, trommelten die Vorwürfe an den Westen nieder. Wer so spricht und das mit Gesichtszügen der Besessenheit, entlädt nationale Minderwertigkeitskomplexe. Putin verriet damit, worum es ihm außer der Verstümmelung der Ukraine noch geht: um die Anerkennung als Großmacht, genauer gesagt: heute als die dritte Großmacht.