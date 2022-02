Ukraine: 18- bis 60-Jährige müssen zu Kriegsdienst

Angesichts der sich verschärfenden humanitären Krise in der Ukraine stellt Österreich 2,5 Millionen Euro aus dem Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland bereit. Die Hilfen wurden am Mittwoch vom Ministerrat in Wien beschlossen. Laut dem zugrunde liegenden Antrag gehen eine Million Euro an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und 1,5 Millionen Euro an österreichische NGOs.