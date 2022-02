Putins Höllenwaffe an der ukrainischen Grenze

Auf einen Schlag 67 Ukrainer getötet

Bereits in Afghanistan und Tschetschenien wurde diese damalige „Geheimwaffe“, die an die „Stalin-Orgeln“ aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert, sporadisch eingesetzt. Später, im Juli 2014, sorgten derartige Waffen in der Ukraine erstmals für verheerende Verluste: Auf einen Schlag löschten damals die thermobarischen Raketen 67 ukrainische Soldaten im offenen Gelände aus, 175 wurden so schwer verletzt, dass viele von ihnen später am Weg ins Krankenhaus verstarben. Ein Schock ging damals durch die ukrainischen Streitkräfte, seitdem ist die Waffe gefürchtet.