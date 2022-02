Botschafter: „Heute die Ukraine - und morgen?“

Putin argumentiert sein Eingreifen mit einem angeblichen Genozid im Donbass und Verbrechen an der russischsprachigen Bevölkerung.

So etwas Absurdes kann ich nicht kommentieren. Sie können das auch so schreiben, ich bin da sehr offen in meiner Haltung: Alles, was Russland gegen die Ukraine vorbringt, basiert auf Mythen, Fake News, Desinformation. Nochmals mein Appell an alle: Was Putin sagt, ist alles nur eine Ausrede. Wenn man das ernst nimmt, dann tut es mir leid. Auch für Europa.