Neuer ÖVP-Bürgermeister in Groß Gerungs kommt

Keine Streitereien in der Partei

Gerüchte über Unstimmigkeiten in der Stadtpartei Groß Gerungs weist ÖVP-Gemeindeparteiobmann Lukas Brandweiner entschieden zurück: „Da gab es weder eine Streiterei noch sonst irgendwas! Im Gegenteil: Wir haben schon vor der Wahl ganz klar kommuniziert, dass Igelsböck in dieser Legislaturperiode übergeben wird.“