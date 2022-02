Ex-Botschafter besorgt: „Sie werden Leute töten“

Putins Botschaften an die Ukraine am Montagabend nannte Scherba „beleidigend und chauvinistisch“. Zur Erinnerung: Der Kremlchef stellte die Staatlichkeit der Ukraine als Ganzes infrage und bezeichnete die Ukraine als einen durch Russland unter dem kommunistischen Revolutionsführer Lenin geschaffenen Staat. „Wir sind bereit, der Ukraine zu zeigen, was eine echte Entkommunistifizierung ist“, so Putin in seiner rund 40-minütigen TV-Ansprache.