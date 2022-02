EU-Außenminister stimmen für Russland-Sanktionen

Die EU verhängt angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt neue Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten stimmten am Dienstag bei einem Sondertreffen in Paris einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission und des Auswärtigen Dienstes zu. Noch diese Woche sollen die Strafmaßnahmen nach Abschluss technischer Vorbereitungen in Kraft treten. Das Sanktionspaket ist schärfer als noch am Montagabend angedacht.