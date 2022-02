Nächste Eskalation: Militärkolonnen in Ostukraine

Im Ukraine-Konflikt haben sich am Montagabend die Ereignisse überschlagen: Zunächst hatte Russlands Präsident Wladimir Putin ein Dekret, die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängig anzuerkennen, unterschrieben. Nur zwei Stunden später wies er das Verteidigungsministerium an, russische Truppen in die Ostukraine zu schicken. Ihre offizielle Mission: „Friedenssicherung“. Die EU kündigte daraufhin Sanktionen gegen Russland an. Damit stehen die Zeichen immer mehr auf Krieg.