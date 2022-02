Wo sind die Grenzen der „unabhängigen Staaten“?

Russland hat die ostukrainischen Separatistenregionen Donezk und Luhansk anerkannt, in den Gebieten wird gejubelt (siehe Video oben), der Westen kritisiert diese Entscheidung scharf und reagiert mit Sanktionen. Unklarheit herrscht weiter darüber, wo die Grenzen der nun aus Moskauer Sicht „unabhängigen Staaten“ verlaufen. Der Kreml legte sich bisher nicht konkret fest. Die Gebiete seien anerkannt „innerhalb der Grenzen, in denen sie ausgerufen wurden“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Damit zündelt das offizielle Russland weiter.