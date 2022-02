Mehrere Tote nach Gefechten in der Ostukraine

Putin will „Frieden“ sichern

Der russische Präsident Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatisten-Gebiete in der Ostukraine anerkannt. Er kündigte zudem an, russische Soldaten zu entsenden, um den „Frieden“ in den Gebieten zu sichern. Die USA und weitere westliche Staaten kritisierten Russland bei einer Dringlichkeitsdebatte des UN-Sicherheitsrats für sein Vorgehen in der Ostukraine scharf. Die US-Regierung verhängte zudem Sanktionen gegen die Separatisten-Gebiete.