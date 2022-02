Unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland

Kocher: Sanktionen treffen auch heimische Wirtschaft

Die Lage sei „schwer einzuschätzen“, er sei lieber vorsichtig mit Prognosen, erklärte Arbeitsminister Kocher am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Die Sanktionen gegen Russland würden aber jedenfalls auch Österreichs Wirtschaft treffen. „Es geht mir darum, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen“, so Kocher.