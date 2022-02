USA warten noch ab, Österreicher wollen bleiben

Am späten Montagabend hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Die Einheiten sollen in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ für „Frieden“ sorgen. Dies geht aus einem Dekret hervor, das Putin am Montag in Moskau unterzeichnet hat. Russland hat der Ukraine nach der Anerkennung der abtrünnigen Regionen Luhansk und Donezk bei militärischen Provokationen mit weiteren Konsequenzen gedroht. Die Ukraine habe „militärische Pläne“ und beschieße und provoziere Luhansk und Donezk. Nun könne dies „äußerst gefährliche Folgen haben“, sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Montagabend.