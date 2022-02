94 Prozent „Nein“ | Milchglas-Kassa

Milchglas-Kassa. Und was meint Polit-Professor Peter Filzmaier? Er versteht zunächst einmal die Skepsis der Österreicher, wie sie in der Antwort zur „Krone“-Frage oben zum Ausdruck kommt, wenn er daran erinnert, dass der Umgang der Parteien mit Geld allzu lange nach dem Motto „Tarnen, tricksen und täuschen!“ erfolgte. Eine Regelung sei seit Jahrzehnten überfällig. Denn, so Filzmaier: „Bisher konnten Parteien ihren Finanzbericht an den Rechnungshof auch mit den Worten ,Ätsch, wir schwindeln sowieso!´ übermitteln.“ Grundsätzlich sieht auch Filzmaier viel Positives - aber auch einige Schönheitsfehler. So verweist er auch darauf, dass man beim endgültigen Gesetzesentwurf das Kleingedruckte lesen werde müssen. Und er schreibt: „Genauso dürfen Parteien nicht wieder gefinkelt nach Grauzonen und gerade noch erlaubten Umgehungskonstruktionen suchen.“ Achja, und das meint der satirische „Herr Nimmerwurscht“ heute in der „Krone“: „Die Grünen versprechen “gläserne„ Parteifinanzen. Wenn die ÖVP mit an Bord ist, muss man sich wohl auf Milchglas vorbereiten.“