Tiroler Polizei fahndet mit Fotos nach Seriendieb

Das Tiroler Landeskriminalamt veröffentlichte am Freitag Fahndungsfotos, auf denen ein mutmaßlicher Seriendieb zu sehen sein soll. Der Verdächtige - ein Rumäne (51) - soll bereits seit 2019 in Tirol, aber auch in Vorarlberg und Salzburg sein Unwesen treiben. In dessen Visier: Kredit- und Bankomatkarten.