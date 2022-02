Samsung Galaxy S22 Ultra: Eigentlich ein Note!

Samsung bringt demnächst die neueste Generation seiner Galaxy-S-Handy-Oberklasse in den Handel: Das Top-Modell Galaxy S22 Ultra hebt sich dieses Mal stärker von seinen Geschwistern Galaxy S22 und S22 Plus ab als in den Jahren zuvor, hat Samsung doch einen Eingabestift ins Gehäuse integriert. Damit beerbt das Galaxy S22 Ultra die 2020 eingestellte Galaxy-Note-Reihe - und dabei macht es sich richtig gut.