Wirbel bei Samsung: Galaxy S22 in Europa langsamer

Samsung verkauft seine Edel-Smartphones der Galaxy-S-Reihe in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Prozessoren: In Europa kommen meist hauseigene Exynos-Chips zum Einsatz, in Nordamerika nutzt man Prozessoren des US-Herstellers Qualcomm. So auch beim demnächst startenden Galaxy S22, bei dem der Chip in der europäischen Version ersten Tests zufolge offenbar deutlich langsamer ist.