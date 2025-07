Giftige Algenblüte in Australien: Tiere in Gefahr

Wissenschaftler schlagen Alarm

Auch Forscher sind in höchster Sorge. Die Meeresbiologin Adriana Verges von der University of New South Wales warnt: „Wir sprechen hier vom ausgedehnten Sterben von fast 500 verschiedenen Meeresarten.“ Besonders dramatisch sei der Verlust von Schwämmen, die eine wichtige Rolle bei der Bildung maritimer Lebensräume spielen. „Die Ernsthaftigkeit der Algenblüten-Umweltkrise in South Australia“ könne laut Verges „nicht hoch genug eingeschätzt werden“.